Mulher é morta com 17 facadas pelo ex no interior do AM; IMAGENS FORTES

Beruri (AM) – Uma mulher, que não teve o nome revelado, foi morta com 17 facadas pelo pelo ex-companheiro no município de Beruri, interior do Amazonas, durante o domingo (9).

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a vítima estava em casa quando foi surpreendida pelo ataque do ex-marido.

A mulher foi socorrida e encaminhada para um hospital de Manaus. O suspeito do crime ainda não foi encontrado.

Não há informações sobre a motivação e nem o estado de saúde da vítima. O caso é acompanhado pela Polícia Civil do Amazonas.

