Homem é procurado pelo feminicídio de companheira em Manaus

Manaus (AM) – Sidney da Silva Augustieres Júnior, de 30 anos, está sendo procurado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) pelo feminicídio da própria companheira, Daniela Ferreira da Silva, de 32 anos.

O crime ocorreu no domingo (21), por volta das 13h30, na residência da vítima, localizada na rua Roraima, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Conforme a delegada Marília Campello, coordenadora do NCF e adjunta da DEHS, as investigações apontaram que, após uma discussão do casal, Sidney sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra Daniela, que estava com a filha de apenas 1 ano no colo. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O crime foi presenciado por familiares dela.

“O homem fugiu do local logo após o crime. A colaboração da população para podermos localizar o paradeiro desse homem é crucial e deve servir de alerta para a sociedade e deixar claro, principalmente para as mulheres, que esse tipo de ação criminosa não passará impune”, afirmou a delegada.

Quem tiver informações sobre a localização de Sidney da Silva Augustieres Júnior pode entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Foragido com dois mandados de prisão em aberto acaba preso em Manaus

Feminicídio: Homem é preso após matar ex-companheira a facadas no AM

Feminicídio: Relembre casos de assassinatos de grávidas que chocaram o Amazonas