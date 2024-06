União Brasileira de Mulheres chega à Manaus e inicia campanha por justiça palhaça Jujuba

Entidade quer que o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) passe a investigar o crime como feminicídio

Manaus (AM) – A partir desta segunda-feira (10), a União Brasileira de Mulheres (UBM) cumprirá, no Amazonas, uma agenda extensa de atividades em busca de justiça pela artista venezuelana Julieta Hernandez, conhecida como Palhaça Jujuba. A entidade feminista quer que o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) passe a investigar o crime como feminicídio.

A série de compromissos no Amazonas dá continuidade a mobilização feita em Brasília na última semana, que teve reuniões com o Ministério das Mulheres, com a presença da ministra Cida Gonçalves; com a Defensoria Pública da União e a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, presidida pela deputada federal Daiana Santos (PCdoB-RS); e com a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Na capital amazonense, o grupo liderado pela UBM terá reuniões importantes com representantes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), da Comissão de Direitos Humanos da OAB e da Comissão de Direito das Mulheres da OAB.

Além disso, serão realizadas oficinas de materiais gráficos e um ato de solidariedade, envolvendo Movimentos Sociais e Movimentos de Mulheres.

Sophia Hernandez, irmã de Julieta, visitará Presidente Figueiredo, município da região metropolitana, local onde ocorreu o crime.

Sobre o caso

Julieta foi morta enquanto viajava de bicicleta pelo Brasil, a caminho da Venezuela, seu país de origem. Ela desapareceu no dia 23 de dezembro de 2023, no município de Presidente Figueiredo, localizado a 117 quilômetros de Manaus. Seu corpo e partes da sua bicicleta foram encontrados em janeiro deste ano, após 14 dias desaparecida.

As investigações apontaram que a artista foi estuprada, assassinada e teve o corpo queimado por um casal que confessou o crime. Eles foram denunciados pelos crimes de estupro, latrocínio e ocultação de cadáver.

Agenda:

Vamos exigir que o crime contra Julieta seja reclassificado como feminicídio!

Confira a programação e participe:

10/06/2024 – Segunda-Feira

09:00 – Reunião no TJAM com a Juíza Vanessa Leite Mota, Dr. Felipe Fish e Ouvidoria da Mulher do MPAM

10h Delegacia da Policia Civil do Estadondo Amazonas

Defensoria Publica do Estado do Am

11/06/2024 – Terça-Feira

10:00 – Sessão Plenária com Cessão de Tempo na Tribuna: Fala de Sophia Hernández, Vanja Andréa (União Brasileira de Mulheres), Dora Brasil (CEDIM) e Denise Motta Dau (Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher) sobre o caso “Julietta Hernández”. Participação da Procuradoria da Mulher, Comissão de Direitos Humanos da ALEAM, Movimentos Sociais e Movimentos de Mulheres.

11h: Coletiva de Imprensa ( após Sessão Plenária)

Local: Plenário Ruy Araújo, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM).

-14H00 – Visita ao Mural Artístico em homenagem a Julieta.

Local: CCF – Teonizia Lobo

16H OAB

12/06/2024 – Quarta-Feira

08:30 – Preparação e saída da caravana da ALEAM para Presidente Figueiredo. (Aberto)

10:30 – Escuta do Caso Julieta Hernandez (Aberto)

11:00 – Manifestação Pacífica na Praça da Cultura (Aberto)

11:30 – Momento de Sophia Hernández no local do crime. (Apenas Sophia Hernandez)

*Com informações da assessoria

