Homem é encontrado morto em terreno baldio de Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado com marcas de tortura e tiros em um terreno baldio, localizado no ramal Chico Mendes, Distrito Industrial II, em Manaus, nesta segunda-feira (10).

Segundo a Polícia Militar, os moradores da área estavam passando no local quando avistaram o corpo da vítima. O homem estava encapuzado, com marcas de tiro pelo corpo, além de estar com as mãos amarradas.

A motivação do crime não foi esclarecida. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

