Corpo de Bombeiros acompanha início da Operação Aceiro 2024 em Humaitá

Humaitá (AM) – O alto comando do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou, nesta segunda-feira (10), o acompanhamento in loco da Operação Aceiro 2024, no município de Humaitá (distante 590 quilômetros de Manaus). O início da missão, que irá intensificar o combate aos incêndios no sul do Amazonas e região metropolitana de Manaus, foi anunciado, no dia 3 deste mês, pelo governador Wilson Lima, durante solenidade no Quartel do Comando Geral da corporação, em Manaus.

Acompanharam o início do trabalho das tropas no município de Humaitá o comandante-geral do CBMAM, coronel Alexandre Freitas, o subcomandante-geral, coronel Reinaldo Menezes, e o comandante de bombeiros do interior, tenente-coronel Josélio Monteiro.

“Essa tropa é composta por 313 em cada fase. Ao todo, serão seis fases. Então ao término da primeira, esse efetivo será substituído, renovando a tropa para continuar o combate aos incêndios. Aqui já estão presentes a tropa da Força Nacional, nossos bombeiros e brigadistas da Prefeitura”, explicou o comandante-geral do CBMAM, coronel Alexandre Freitas.

A Aceiro é uma ramificação da Operação Tamaiotatá, coordenada pelo Governo do Amazonas e composta por órgãos das forças de segurança, salvamento e meio ambiente. O comandante da tropa da Força Nacional que veio ao Amazonas, tenente-coronel Pimentel, pontuou que este é o quarto ano consecutivo que a tropa dá suporte ao Amazonas com envio de militares.

“Primeiramente, agradecer o convite feito pelo Governo do Amazonas. A Força Nacional já vem participando e já estamos na quarta vez. A princípio o pedido foi para suporte às ações do Corpo de Bombeiros. É uma honra estar aqui novamente e é só agradecimento pelo convite feito pelo Governo do Amazonas”, disse o tenente-coronel Pimentel.

Combate aos incêndios

A operação Aceiro 2024 terá atuação direta no combate aos incêndios florestais no sul do Amazonas e na região metropolitana de Manaus. A missão será composta por seis fases com atuação prevista durante todo o período do verão amazônico. Nesta primeira, será integrada pelos municípios de Humaitá, Apuí, Lábrea, Boca do Acre, Manicoré, Novo Aripuanã, Maués, Canutama, Tapauá, Careiro, Manaquiri e Autazes.

Qualificação

O CBMAM, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), promoveu a Instrução de Nivelamento de Curso (INC) para 40 bombeiros militares, que embarcaram, no sábado (08/06), para os municípios onde atuaram. Além dos capacitados na INC, outros 60 militares da corporação também irão integrar a Aceiro, somando os 60 agentes da Força Nacional.

*Com informações da assessoria

