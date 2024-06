Criança quase é atropelada por ônibus após correr para rua; VÍDEO

Nas imagens é possível ver a criança brincando no local e em seguida corre em direção ao ônibus

Uma câmera de segurança flagrou um momento que poderia ter terminado em tragédia, nesta segunda-feira (10). Uma criança quase foi atropelada por um ônibus, incidente ocorrido em Penedo, no interior de Alagoas.

Nas imagens é possível ver a criança brincando no local, em seguida ela corre em direção a pista momento em que um ônibus aparece e quase atropela o menor.

A criança ‘bate’ a cabeça no ônibus e perde o controle, caindo, quando chega uma mulher para socorrê-la. Não se sabe, no entanto, se ela é a mãe do garoto.

O vídeo não mostra se o ônibus parou para prestar socorro à vítima.

Criança corre e quase é atropelada por ônibus pic.twitter.com/T4RMiYmSQe — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 11, 2024

*Com informações de Metrópoles

