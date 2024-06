Biblioteca incentiva a leitura dentro de escola de samba em Manaus

Manaus (AM) — As crianças têm a oportunidade de ler livros em escola de samba por meio da “Biblioteca de Incentivo à Leitura Alvorada do Amanhã”, localizada na quadra coberta do Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Unidos do Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. A biblioteca faz parte do projeto “Capacitar Leitores para Serem Habituais”, de iniciativa do escritor Jorge Klein, contemplado pela Lei Paulo Gustavo.

Segundo o escritor, a ideia de implantar bibliotecas em escolas de samba surgiu há 3 anos, com o intuito de incentivar a leitura na infância dos brincantes da agremiação.

“Faz 3 anos que pesquiso in loco a possibilidade de implantar bibliotecas em escolas de samba, mas a da Alvorada, até agora foi a que consegui realizar. Não é fácil, não é complicado, é simples, mas complicam demais e precisa de recursos. Uma escola de samba é perfeita para ter uma biblioteca de incentivo à leitura. A Biblioteca Alvorada do Amanhã vai melhorar o futuro dos que frequentarem, dos que se tornarem leitores habituais”, enfatizou Jorge Klein.

O espaço educacional funcionará aos sábados, com tradicional café da manhã que é servido às crianças, assim com as atividades de lazer que funcionam no local.

“São muitas crianças e pré-adolescentes que frequentam lá nas manhãs de sábado. A biblioteca foi feita praticamente para eles e a grande maioria tem aversão à leitura. Então, é muito trabalho que eles terão pela frente”, salientou o escritor.

Crianças participam de biblioteca em escola de samba Foto: Arquivo Pessoal

A presidente do Instituto Alvorada do Amanhã, Marcela Xavier, explicou ao Em Tempo, a relevância da instalação desse projeto educacional para a comunidade e desenvolvimento das crianças.

“Representa muito para a nossa comunidade, porque nós estamos fazendo um trabalho, além de incentivar as crianças na área do esporte, estamos também incentivando as crianças na área da leitura, da educação. Então, a gente tem um espaço voltado, instalado dentro da nossa comunidade, dentro do nosso instituto. Isso é de extrema importância. E nós vamos, com a instalação, vamos incentivar cada vez mais crianças a poderem ter o hábito da leitura”, disse a responsável.

Biblioteca incentiva leitura Foto: Arquivo Pessoal

Ao todo, 300 crianças terão acesso ao espaço de leitura, além de participarem de atividades esportivas. A ideia é promover a inclusão da família no âmbito educacional.

“A biblioteca vai contribuir muito, porque como nós estamos passando para as crianças, para os pais, avós, tios, as pessoas adultas que frequentam junto com as nossas crianças, o instituto vai contribuir com o hábito da leitura, vai ajudar as crianças a fazer escolhas, a poder ter conhecimento através dos livros”, finalizou Marcela Xavier.

