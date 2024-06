Uarini receberá caminhão para reforço da agricultura

Chegada do caminhão representará uma importante melhoria na infraestrutura de transporte para os produtores agrícolas da região

Uarini (AM) – O município de Uarini (distante a 595 quilômetros de Manaus) será beneficiado com a entrega de um caminhão destinado a fortalecer o setor agrícola local. O veículo foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Carlinhos Bessa (PV).

A chegada do caminhão representará uma importante melhoria na infraestrutura de transporte para os produtores agrícolas da região. Com este novo recurso, espera-se uma significativa redução nos custos e no tempo necessário para o escoamento da produção agrícola, promovendo um incremento na competitividade dos produtos locais.

Em seu pronunciamento, o deputado Carlinhos Bessa destacou a relevância do investimento na agricultura familiar e nos pequenos produtores, componentes essenciais da economia de muitos municípios do interior do Amazonas.

“O fortalecimento da agricultura local é essencial para o desenvolvimento sustentável de nossa região. Este caminhão é apenas o início de uma série de iniciativas destinadas a apoiar nossos agricultores e fomentar o crescimento econômico de Uarini”, declarou Bessa.

A entrega do caminhão faz parte de um esforço mais amplo para promover o desenvolvimento rural no Amazonas, reconhecendo o potencial agrícola da região e a necessidade de apoiar os pequenos produtores.

“Essa ação demonstra como políticas públicas direcionadas ao setor agrícola podem transformar realidades e contribuir para o crescimento econômico e social de municípios do interior. O caminhão entregue a Uarini simboliza um futuro mais próspero para os agricultores locais, que agora contam com um recurso vital para aprimorar a eficiência e a dignidade de seu trabalho”, finalizou o parlamentar.

*Com informações da assessoria

