Segundo centro de educação especial é entregue à população de Manaus

Com essa entrega a Prefeitura amplia o atendimento dos serviços na educação especial

Manaus (AM) — Um espaço colorido e totalmente adaptado para atender crianças da Educação Especial, foi inaugurado nesta terça-feira (11), pela Prefeitura de Manaus. O Centro Municipal de Educação Especial (CMEE) Delano Tadeu Pereira de Almeida, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está localizado na rua Barão do Rio Branco, Parque das Laranjeiras, Zona Sul da capital. Com essa entrega a Prefeitura amplia o atendimento dos serviços na educação especial.

Durante a solenidade de entrega, o prefeito de Manaus, David Almeida, destacou que a construção do novo espaço visa ampliar e descentralizar os serviços que já são ofertados no Centro Municipal de Educação Especial (CMEE) André Vidal de Araújo, na zona Centro-Sul da cidade.

“Esse é o segundo o centro de educação especial da prefeitura, nós tínhamos um criado no ano de 2007, e agora a gente amplia essa oferta aqui na zona Sul. Nossa meta é levar para a zona Norte, para a zona Leste e assim cuidar melhor ainda dos nossos alunos com necessidades especiais. Então nós ampliamos, nós dobramos a capacidade que nós tínhamos de atender esses alunos, e com isso a gente está consolidando o nosso trabalho de educação na cidade de Manaus”, garantiu Almeida.

A construção do prédio iniciou em outubro de 2022, e conta com 16 salas de atendimento, uma sala de audiometria, musicoterapia, ludoteca, fisioterapia, sala de equipe pedagógica, de espera, secretaria, arquivo, mecanografia, coordenação, copa, área de serviço, Depósito de Material de Limpeza, banheiros coletivos (masculino e feminino), cinco banheiros de Pessoa com Deficiência (PCD), três banheiros para funcionários e vestiário.

“Toda a educação de Manaus ganha com isso, essa é uma resposta de amor, de carinho a todas as famílias, aos meus colegas professores, que esperaram tanto essa ampliação deste serviço tão belo que presta o CMEE. Aqui vai ser um lugar de renovação, de esperança das famílias por saberem que as nossas crianças estão sendo bem cuidadas, bem orientadas e que elas podem fazer o que quiser, seja qual seja a deficiência da sua criança”, complementou a secretária da Semed, Dulce Almeida.

Além dessa infraestrutura moderna, será oferecido ao público-alvo, uma equipe multiprofissional com psicólogo, fonoaudióloga, fisioterapeuta, assistente social, pedagoga, psicopedagoga e nutricionista. A estrutura do CMEE foi projetada para oferecer apoio escolar e Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de diversos programas de intervenção, como Programa de Atividades Adaptadas à Reeducação Comportamental (PAMARC), Programa de Estimulação da Aprendizagem (PEA), Programa de Alfabetização, Leitura e Escrita (PROALE) e Programa de Altas Habilidades e Superdotação (PAHS).

Para a mãe do Leonardo Pinheiro, de 2 anos, Ivanise Pinheiro, o Centro de Educação Especial é importante para o progresso de interação e ao apoio integral às famílias

“Graças à ajuda da fonoaudióloga, da neuropsicopedagoga, da psicóloga, e dessa equipe maravilhosa, temos alcançado grandes progressos, especialmente na interação. O centro não apoia apenas as crianças, mas também as famílias e cuidadores, o que tem sido fantástico. O impacto na nossa vida e na de outras famílias é imensurável. Muito obrigada por todo o apoio”, expressou.

Homenagem

O nome do Centro é uma homenagem ao servidor público Delano Tadeu Pereira de Almeida, que durante 15 anos trabalhou na Procuradoria Geral do Município (PGM) ainda no Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). Delano era natural de Manaus, filho de Benedito Batista Almeida e Raimunda Rosa Pereira Almeida e faleceu no dia 24 de julho de 2021, deixando esposa e filhos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Produção de motos tem melhor resultado em 13 anos no Polo Industrial de Manaus