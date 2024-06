Wilson Lima toma posse como membro da diretoria nacional do União Brasil

O presidente do União Brasil no Amazonas, governador Wilson Lima, tomou posse na noite desta terça-feira (11) como membro da Executiva Nacional da legenda, em Brasília (DF). Na oportunidade ele destacou que a nova executiva representa a capacidade da sigla de reunir representantes das mais diversas regiões do país, fortalecendo a atuação do partido em todas as esferas da política nacional.

Ao discursar, o governador dirigiu as palavras diretamente ao presidente do União Brasil Nacional, Antônio Rueda.“Todos que estão aqui são prova da sua capacidade do diálogo, da sua serenidade, mas também da firmeza na hora de tomar as decisões”, disse Wilson Lima.

O presidente da sigla no Amazonas destacou, ainda, que as eleições municipais desse ano serão um momento decisivo para o crescimento do partido no Estado, assim como em todo o país.

“Esse ano o União Brasil fará a maior quantidade vereadores no Amazonas e a maior quantidade de prefeitos de todos os tempos no estado. O União Brasil no Estado do Amazonas já é o maior e mais importante partido e isso está acontecendo apenas lá”, acrescentou.

Além do novo presidente, também tomaram posse o 1° vice-presidente da legenda, Antônio Carlos Magalhães Neto, outros sete vice-presidentes, secretário-geral, tesoureira, tesoureiro-adjunto, membros e suplentes. Alem de membros do União Brasil, o evento contou com a presença de representantes de outros partidos.

