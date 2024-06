Carro pega fogo em posto de combustível em Manaus; VÍDEO

Um carro pegou fogo em um posto de combustível localizado na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, na noite de terça-feira (11). Apesar do veículo ter sido tomado pelas chamas ninguém ficou ferido.

Segundo informações da polícia, o condutor do veículo parou no local para abastecer, quando o motor do carro teria superaquecido, iniciando as chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter as chamas antes que o fogo se alastrasse pelo local.

Leia mais

Incêndio em escola da Zona Norte de Manaus assusta alunos; VÍDEO

Incêndio em depósito faz shopping ser evacuado na Zona Oeste de Manaus