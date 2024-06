Governo garante cirurgias nos hospitais do AM após Hemoam alegar falta de materiais para transfusão de sangue

Após a Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas (FHemoam) indicar a falta de materiais necessários para transfusão de sangue e determinar a suspensão de cirurgias eletivas nos hospitais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) esclareceu nesta quarta-feira (12) que a questão já foi solucionada e que os procedimentos cirúrgicos estão garantidos nas unidades do estado.

Na terça (11), o Hemoam divulgou um oficio informando sobre a falta dos kits sorológicos para a realização dos testes de triagem nas bolsas de sangue. Conforme o órgão, sem os materiais é impossível realizar a liberação dos componentes sanguíneos.

O documento é assinado pela a diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio, e foi direcionado para os hospital públicos e particulares do estado.

“Informamos que devido a não liberação das bolsas de sangue utilizaremos apenas o estoque atual. Assim, recomendamos que o recurso terapêutico transfusional seja utilizado apenas em casos de extrema necessidade até a normalização do abastecimento dos insumos, que sejam suspensas todas as cirurgias eletivas que necessitem de transfusão sanguínea no estado, ainda, que as transfusões sejam indicadas apenas em casos de extrema urgência”, diz trechos do oficio.

Porém, em nota, a SES-AM informou que a iniciativa de solicitar a suspensão de cirurgias na rede estadual de saúde por falta de bolsas para coleta de sangue, partiu exclusivamente da direção da unidade, sem que a questão tenha sido discutida com a secretaria, que também não tinha conhecimento sobre a falta do material.

A SES-AM também esclarece que a questão já foi solucionada e que não haverá suspensão de cirurgias nas unidades do estado.

