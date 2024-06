Amor bandido: casal é preso após assaltar ônibus no Dia dos Namorados em Manaus

Em pleno o Dia dos Namorados, um casal foi preso na madrugada desta quarta-feira (12) após assaltar um ônibus de transporte coletivo na Avenida Floriano Peixoto, Centro de Manaus.

De acordo com a polícia, uma equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada, por volta de 0h10, pelo motorista e pela cobradora do ônibus. Eles relataram às autoridades que o homem, de 36 anos, e a mulher, de 38 anos, entraram no coletivo, roubaram toda a renda do caixa e, em seguida, fugiu a pé.

O casal foi encontrado, minutos depois, na rua José Paranaguá, no Centro da cidade. Com eles, foi encontrado um simulacro de arma de fogo e R$ 52,40 em espécie.

Eles foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O caso será investigado pelo Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus.

