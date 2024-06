Infiltração cede parte do teto no prédio do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Manaus (AM) – Parte do forro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) cedeu, nesta quarta-feira (12), em Manaus por conta de uma infiltração, presente há muitos anos. O incidente aconteceu no corredor dos gabinetes dos conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior e Mario de Mello e do auditor Luiz Henrique Mendes, mas não houve feridos.

Em nota, a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, informou que adotou todas as medidas necessárias para resolver a situação. Foi informado também que o prédio já apresentava problemas com infiltração há muitos anos e está passando por reformas.

Nota Oficial

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, que está presente no Tribunal, adotou imediatamente todas as medidas necessárias para resolver a situação.

O prédio, que apresenta problemas de infiltração há muitos anos, está passando por intervenções abrangentes para sanar definitivamente esses problemas. Atualmente, estão sendo realizadas manutenções e revisões da estrutura, parte elétrica, entre outras.

A presidência está empenhada em solucionar o incidente o mais rápido possível e determinou que a Secretaria-Geral de Administração adote todas as medidas necessárias para garantir a segurança de todos os funcionários e visitantes do TCE-AM.

