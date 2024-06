Faculdade de Manacapuru abre vagas para vestibular online de medicina

Manaus (AM) — A Afya Faculdade de Ciências Médicas de Manacapuru está com inscrições abertas para o Vestibular Online do curso de medicina, com início das aulas no segundo semestre de 2024. Com o processo seletivo online, a instituição amplia a oportunidade de participação dos que desejam ingressar nessa área. Com inscrições abertas até 1º de julho, o processo oferece várias modalidades de ingresso na unidade.

Os candidatos têm a opção de participar do Vestibular Online, utilizar a nota do Enem (entre 2015 e 2023), ingressar como Portador de Diploma de qualquer graduação, ou ainda, optar pela Transferência Externa, vindos de outra instituição de ensino. A taxa de inscrição no vestibular é de R$ 350. Para mais informações e detalhes sobre inscrições, os interessados podem acessar: [email protected] ou (92) 99424-6669.

A unidade de Manacapuru destaca-se pelo compromisso com a excelência educacional, como parte integrante do Grupo Afya, o maior hub de educação e soluções para a prática médica do Brasil. As aulas na instituição, conforme frisa a diretora, a professora Karen Ribeiro, são todas presenciais.

“Estamos entusiasmados em abrir novas vagas aos estudantes do município e de todo o país, que desejam ingressar na área da saúde”, afirma.

Os candidatos aprovados no vestibular de Medicina da Afya de Manacapuru começam as aulas em 29 de julho, marcando o início de uma nova jornada para os futuros profissionais da saúde na região. “Aqui, eles encontrarão uma estrutura educacional moderna e completa e um corpo docente altamente qualificado, apto a formar médicos de excelência, promovendo o desenvolvimento regional por meio da educação”, destaca a diretora.

A Afya de Manacapuru está situada no Rodovia Manuel Urbano, Km 82 (AM-070). A instituição iniciou funcionamento em 2022 e o curso que oferece é credenciado e autorizado pelo Governo Federal, através da Portaria n.º 531, de 15 de março 2022.

A sede da instituição, no município, conta com estrutura premium, com salas de aula para aprendizado através do uso de metodologias ativas, com centro de simulação em saúde, consultórios, laboratórios de anatomia, multidisciplinares, técnicas cirúrgicas e outros, além de oferecer um ambiente propício para o desenvolvimento do conhecimento e habilidades práticas.

Sobre a Afya

A Afya, líder em educação e soluções para a prática médica no Brasil, reúne 32 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 30 delas com cursos de medicina e 16 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.203 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 20 mil alunos formados nos últimos 25 anos.

Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2023) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.

