Empresa de Manaus lança três novos sabores de tortas ‘de olho’ no crescente mercado de doces

Manaus (AM) — A paixão do brasileiro por doces faz impulsionar o crescente mercado do segmento no país. No Amazonas não é diferente e, “de olho” nessa tendência, a Natan Congelados acaba de incluir em seu portifólio, com mais de 100 produtos, três novos sabores de tortas que surgem com a promessa de sucesso garantido: Limão, Dois amores e Bombom.

A adição dessas delícias congeladas mostra o compromisso da empresa em inovar e oferecer produtos que atendam ao paladar exigente dos consumidores, além de manter a praticidade na hora de consumir. Com esse foco, uma pesquisa mercadológica detalhada foi realizada, incluindo testes de degustação, para entender melhor as preferências do público.

“Essas apresentações de produtos são essenciais para captar o gosto do cliente e orientar a produção para atender suas expectativas”, confirma o chef Bruno Muller, gerente de produção da Natan Congelados.

O diferencial das novas tortas, além do sabor, é caracterizado por uma massa branca tipo chiffon – uma espécie de pão de ló, só que mais leve — acrescida de um chantili saborizado, uma exclusividade da empresa. Essa combinação única se destaca no mercado de sobremesas e eleva a experiência gastronômica a outro nível.

Tortas

A leveza e o frescor do limão combinados com a textura macia do recheio fazem dessa torta uma opção perfeita para qualquer ocasião e um convite ao prazer gastronômico. Já o chocolate, que não sai de moda, está mais versátil do que nunca e deixa sua assinatura nas tortas “Dois amores”, com recheios de brigadeiro e chocolate branco, e a torta de “Bombom”, recheada com bombons picados.

Aproveitando a praticidade dos produtos da Natan, para consumir as tortas, é simples: basta descongelar em tempo ambiente por 30 a 60 minutos e estará pronta para degustar. Os produtos não têm conservantes e, por esse motivo, após abertos devem ser consumidos em até 5 dias. Se permanecerem na embalagem, podem durar até 90 dias.

Oportunidade de negócio

O mercado de bolos está em constante ascensão e representa uma excelente oportunidade para quem deseja empreender, pois geralmente conta com boa aceitação do público. No entanto, assim como outros setores, esse nicho também passa por constantes inovações, impulsionadas pelas tendências e novos perfis de consumidores.

Para se manter competitivo e relevante, é essencial atender às novas exigências dos clientes, e a Natan Congelados oferece uma ampla gama de oportunidades para quem já está no ramo de panificação e confeitaria, ou até mesmo para aqueles que desejam iniciar um novo negócio.

“O empreendedor pode adquirir vários kits de bolos ou outras combinações de produtos, revender e obter grandes lucros, ou até mesmo, quem está com baixo orçamento, pode comprar um dos nossos bolos e vender por fatias. De toda forma, é possível obter vantagens”, afirma o chef Bruno Muller.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Empresa promove ação de reflorestamento em comunidade do Amazonas

Livoltek vai inaugurar fábrica de inversores de energia solar na Zona Franca de Manaus