Cantor Nahim é encontrado morto dentro de casa

O cantor Nahim Jorge Elias Nunes, de 71 anos, mais conhecido como Nahim, foi encontrado morto dentro de sua residência em Taboão da Serra, em São Paulo, nesta quinta-feira (13). A causa da morte ainda não foi esclarecida.

De acordo com informações da polícia, a principal suspeita é de que Nahim tenha sido vítima de um acidente doméstico após cair de escada e bater a cabeça.

O funcionário de uma empresa de telefonia estava fazendo uma instalação na rua onde mora Nahim e teria visto o corpo do cantor. Ele acionou a polícia, que foi até o local e confirmou a morte do artista.

Trajetória de Nahim

Nahim fez sucesso nos anos 80, quando frequentava programas de auditório, e foi grande vencedor do quadro Qual É a Música?, no Programa Silvio Santos, do SBT.

O artista ganhou projeção nacional com os hits Dá Coração, Coração de Melão e Taka Taka. Na mesma época, gravou seu primeiro disco em português. Ao todo, foram mais de 14 discos e 86 músicas lançadas.

Nahim começou a tocar quando tinha apenas 10 anos de idade. Nessa época, lançou seu primeiro grupo musical, chamado New Edition. Ele foi descoberto pelo produtor musical Mister Sam, em 1980, e seu primeiro nome artístico foi Baby Face, quando gravou dois compactos em inglês.

Leia mais

Morre atriz Ilva Niño, a Mina de ‘Roque Santeiro’, aos 89 anos