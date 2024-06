Jovem é preso por estupro coletivo de adolescente de 12 anos no Amazonas

Um jovem de 21 anos foi preso nesta quarta-feira (12) por abusar sexualmente de uma adolescente de 12 anos. Além do suspeito, um adolescente de 16 anos foi apreendido, na terça-feira (11), por participar do crime, que ocorreu em Itacoatiara, no interior do Amazonas.

As investigações apontam que se trata de um estupro coletivo, uma vez que o jovem e o adolescente estavam juntos com a vítima quando o crime ocorreu, no dia 31 de maio deste ano, na zona rural do município.

