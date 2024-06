’13 Sentimentos’ e ‘Meu Sangue Ferve Por Você’ chegam ao Cine Casarão nesta quinta (13)

Na semana do Dia dos Namorados, o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Centro Cultura Casarão de Ideias (CCCI), localizado na Rua Barroso, 279, bairro Centro, receberá, a partir de quinta-feira (13), duas estreias para lá de românticas: ’13 Sentimentos’ e ‘Meu Sangue Ferve Por Você’. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada via WhatsApp, por meio do número (92) 98410-3211, ao preço de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Dirigido por Paulo Machline, ‘Meu Sangue Ferve Por Você’ terá sua primeira exibição, na quinta-feira, às 17h20. O filme narra a história da paixão de Sydney Magal à primeira vista com Magali, que teve início em 1982, com uma troca de olhares em um concurso de beleza. Nascido e criado em uma família de artistas, Sydney iniciou sua carreira em casas noturnas nos anos 1970 e 1980, estourando como um cantor de músicas românticas e, principalmente, sensuais.

Dividindo o palco com nomes como Alcione e Emílio Santiago, conseguiu alcançar uma popularidade equivalente à de um mito, tal qual a de Roberto Carlos. Para conquistar Magali, ele precisará vencer a resistência do empresário, além da desconfiança da família, dos amigos e da própria amada. O longa será reexibido na sexta-feira (14/06), às 19h30, e domingo (16/06), às 17h.

LGBT

Ainda na quinta-feira, às 19h20, haverá a primeira exibição de ’13 Sentimentos’, filme dirigido por Daniel Ribeiro. Ele conta a história como o cineasta João enfrenta o desafio de encerrar um relacionamento de uma década com seu ex-namorado, Hugo, descrevendo-o como o final perfeito de um grande filme. Embora tenham permanecido amigos próximos após a separação, João se vê diante de um turbilhão emocional ao tentar voltar ao cenário do namoro.

Ao embarcar na busca por um novo amor, João conhece Vitor, por quem se apaixona instantaneamente. Movido pela visão romântica que ele tem da vida e dos relacionamentos, João tenta moldar sua história de amor com Vitor como se estivesse construindo um filme. No entanto, ele rapidamente percebe que a realidade não pode ser controlada como um roteiro de cinema, e que os desafios do amor verdadeiro transcendem qualquer narrativa de contos de fadas. A produção será reexibida no sábado (15/06), às 17h30, e no domingo, às 19h.

Também na grade de programação do Cine Casarão, é possível conferir as exibições de ‘A Festa de Léo’ (quinta, 15h45), ‘Toda Noite Estarei Lá’ (sexta, 16h; domingo, 16h30), ‘A Filha do Palhaço’ (sexta, 17h30; sábado, 19h30) e ‘A Hora da Estrela’ (sábado, 15h30).

