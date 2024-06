Carlos Penna e Maurício Duarte desembarcam na D. Space nesta quinta-feira (13)

A partir desta quinta-feira (13) até sábado (15), a D. Space, na Rua Rio Jutaí, 14, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, além de ‘respirar’ decoração, também vai ‘respirar’ moda. Isto porque, o designer mineiro Carlos Penna e o estilista amazonense Maurício Duarte desembarcam no espaço para apresentar suas respectivas coleções.

Pela segunda vez em Manaus, Carlos Penna trará a coleção ‘Vexame’, lançada no mês de maio, e também as peças criadas para a coleção ‘Piracema’, de Maurício Duarte, que estiveram na passarela da 57ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW).

“Fizemos, ainda, peças exclusivas voltadas para o Festival de Parintins, e selecionamos também clássicos da Carlos Penna Design”, adianta o artista, que revelou, ainda, que no mês de agosto, irá abrir, em São Paulo, um ateliê com peças voltadas para home decor.

Já o estilista amazonense trará para Manaus a coleção ‘Piracema’, que teve como inspiração um trabalho de pesquisa realizado por ele, em 2015, quando usou escamas de pirarucu como bordado para uma ombreira.

“Portanto, esta coleção é o resultado do olhar criativo e sofisticado do Maurício atual com artistas que admiro, e o Carlos (Penna) conseguiu captar todo esse olhar com os acessórios desenvolvidos por ele”, afirma ele.

Maurício conta, também, que as peças desenvolvidas para o desfile da SPFW tiveram reforço local. “A costureira que desenvolveu a coleção comigo, saiu de Manaus para São Paulo apenas para trabalhar em todo o processo, no meu ateliê. A Rose Barbosa é costureira da rua da minha casa, no bairro Petrópolis. Ela me viu crescer e, hoje, me ajudou a construir esse sonho”, conta o amazonense.

Ainda segundo André Porto Faleiros, proprietário da D. Space, esta será uma oportunidade imperdível. “Teremos dois nomes expoentes da moda nacional durante três dias em Manaus. Será uma grande oportunidade, ainda, para quem quer investir em looks e acessórios para o Festival de Parintins. Então aguardamos todos”, finaliza.

Leia mais

Professor de design de moda dá dicas para customizar os looks para o Carnaval de Manaus

Manaus recebe mulheres de sucesso em evento ‘by Calzedonia’ sobre moda na Amazônia