Amom promete reunir projetos positivos das capitais do Brasil para plano de governo

Manaus (AM) — O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) está realizando um circuito de viagens pelas principais prefeituras do Brasil, conhecidas pelo alto nível de eficiência. A iniciativa visa reunir ideias bem-sucedidas que podem ser aplicadas ao seu plano de governo para Manaus. O roteiro começou no último sábado (8), com uma visita a Florianópolis e segue para Recife nesta quinta-feira (13).

Em Florianópolis, Amom foi recebido pelo prefeito Topázio Neto (PSD), responsável pela inauguração do Multihospital, o primeiro hospital municipal da cidade. Amom conversou com a equipe técnica que planejou e gerência o hospital, que deve atender cerca de 1.500 pacientes diariamente, fortalecendo o sistema de saúde do município.

“Nós queremos nivelar nossas propostas para Manaus por cima, pegando o que há de melhor no Brasil inteiro. Conversei com a equipe técnica dele para entender a fundo o planejamento por trás dessa construção e vou levar esses projetos para o nosso plano de governo em Manaus”, explicou Amom.

Amom também conheceu o projeto da escola Darcy Ribeiro, construída em apenas 42 dias. Essa rapidez garantiu a matrícula de 1.200 estudantes em uma área com déficit de vagas, um exemplo que pode ser seguido em Manaus.

Na quinta-feira, Amom será recebido por João Campos (PSB), prefeito mais jovem da história de Recife e um dos mais bem avaliados do Brasil. Eles discutirão as inovações implementadas na capital pernambucana, incluindo o uso de tampas de bueiro feitas de materiais recicláveis.

“A substituição das tampas de bueiros de ferro por tampas ecológicas é mais barata para o município e tem baixo valor comercial, o que deve reduzir os roubos”, destacou Amom.

*Com informações da assessoria

