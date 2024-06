David Almeida inaugura 7ª unidade do Prato do Povo, na comunidade Parque São Pedro

Atualmente, a capital amazonense conta com seis cozinhas comunitárias, dois restaurantes populares e, ao todo, sete unidades do Prato do Povo

Manaus (AM) — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), inaugurou, nesta quinta-feira (13), o Prato do Povo, na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. A unidade é a sétima entregue pela atual gestão municipal e tem a capacidade de fornecer mil refeições diárias gratuitas.

Durante a entrega, o prefeito de Manaus, David Almeida, destacou a importância do investimento em segurança alimentar, principalmente por estar presente em diferentes zonas da capital, facilitando o acesso dos cidadãos aos serviços alimentares essenciais.

“Nós estamos trabalhando para melhorar a questão da assistência na cidade de Manaus. Aqui na zona Oeste, nós encontramos um vazio assistencial nessa questão da segurança alimentar. Por isso, com essa entrega, teremos aqui mais mil refeições sendo servidas diariamente, para que nós possamos assistir à população carente dessa área. Vale destacar que esse trabalho é fruto da parceria da Prefeitura de Manaus e emendas do deputado Saullo Vianna, que ajuda a diminuir as desigualdades na nossa cidade”, afirmou Almeida.

Para o deputado federal Saullo Vianna, essa parceria entre os gestores é vital para que a população consiga ter acesso a serviços de qualidade. O parlamentar destacou que o Prato do Povo é apenas uma das portas de entrada dos serviços de assistência social.

“Nosso trabalho é muito voltado para beneficiar as pessoas, o cidadão, pais e mães de família, que precisam de um apoio, que precisam dessa ajuda. Infelizmente, essa é uma triste realidade, não apenas da cidade de Manaus, mas do Brasil, de termos pessoas que não têm a condição de fazer as três refeições diárias e essa união com o prefeito David Almeida é para ajudar essa população vulnerável, para que a gente possa mudar a realidade dessas pessoas”, enfatizou Saullo.

Atualmente, a capital amazonense conta com seis cozinhas comunitárias, dois restaurantes populares e, ao todo, sete unidades do Prato do Povo, administrados pela Semasc.

Com a nova entrega, a Prefeitura de Manaus alcançou a marca de 132 mil refeições distribuídas, de forma gratuita, por toda cidade. Para a titular da Semasc, Dermi Rayol, esse trabalho é fundamental para que a administração pública possa garantir o dinheiro da alimentação a população em situação de vulnerabilidade social.

“O Prato do Povo vem para suprir a necessidade da segurança alimentar da população. A alimentação, ela é um direito. Então, o Prato do Povo chega para levar alimentação saudável de qualidade para essa população que mais precisa. Hoje a fome está distribuída na população, então a gente tem buscado colocar em cada zona um Prato do Povo e, assim, consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis que precisam”, concluiu.

Serviço aprovado

Moradora da comunidade Parque São Pedro há quase 10 anos, a autônoma Eliane Dávila, 37 anos, parabenizou a atual gestão municipal pelo olhar carinhoso pelos moradores da região e aprovou a refeição oferecida de forma gratuita.

“Achei muito boa, muito importante. A comida está de parabéns, nota 10. É importante, porque muita gente não tem o que comer hoje em dia. Então, parabenizo por essa iniciativa do prefeito, mais uma coisa muito boa que ele fez aqui no bairro”, finalizou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Semtepi abre inscrições para 40 vagas em cursos de qualificação profissional em Manaus

David Almeida entrega mil registros de imóveis aos moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo