Academia promove aulão ao ritmo de Boi Bumbá, como ‘esquenta’ para o Festival de Parintins

Manaus (AM) – Em preparação para um dos maiores eventos culturais do Amazonas, a Fórmula Academia está organizando um aulão de Boi Bumbá como “esquenta” para o Festival Folclórico de Parintins. A Praça de Alimentação do Shopping Ponta Negra se transformará, no dia 18 de junho, às 18h30, em palco de dança, com o som das toadas dando o tom do ritmo.

O evento, gratuito e aberto ao público, contará com a presença especial do cantor de toadas PA Chaves, que promete uma performance memorável, com clássicos que marcaram os anos 90 e sucessos contemporâneos, como “Perreché da Puraca”, “Mallu Dudu”, “Ê Parente”, “Alegria de Dançar”, “Toada da Vaqueirada”, “Ritmo Quente”, “Garantido sou eu” e “Os camisas encarnadas”.

Andrewn Rogger, educador físico e professor de aeroboi da Fórmula Academia, destaca a importância dessa iniciativa como contribuição cultural e de saúde. “As aulas de aeroboi são uma tradição na nossa academia. São especialmente incluídas nas aulas de Dance Mix, durante o ano todo. No entanto, de abril a junho, damos uma ênfase ainda maior para celebrar a cultura do Boi Bumbá”, reforça.

A dança do boi não é apenas uma celebração cultural, é também uma excelente atividade física. Movimentos dinâmicos e ritmados ajudam a melhorar a resistência cardiorrespiratória, a coordenação motora e a cognição. “Dançar boi promove a queima calórica, tonificação muscular e libera endorfina, proporcionando uma sensação de bem-estar e alegria. As aulas também promovem a interação social, unindo os alunos e dividindo-os em azul e vermelho”, comenta Rogger.

O aulão será uma oportunidade única para todos, independentemente de serem alunos ou não da academia, para dançarem e se divertirem ao som das toadas sob a orientação dos seus instrutores. “É um exercício completo e pode ser praticado por todos os públicos, inclusive pessoas com restrições, desde que com autorização médica”, explica Rogger.

Para quem deseja experimentar, as aulas de aeroboi na Fórmula Academia acontecem em horários variados: segundas, quartas e sextas-feiras, às 7h e 19h; terças e quintas-feiras, às 9h e 17h; e, aos sábados, às 11h. A academia oferece um free pass de três aulas especiais para novos participantes, permitindo que conheçam não apenas a modalidade de dança, mas toda a estrutura e atividades oferecidas aos clientes.

Experiência completa

A Fórmula Academia se destaca pela proposta inovadora de full service a preços acessíveis por meio da oferta de equipamentos de última geração e uma ampla variedade de aulas coletivas como Judô, Indoor Cycle, Dança e Ginástica Localizada. Com profissionais qualificados e um atendimento de alto padrão, a empresa proporciona uma experiência completa e motivadora, tornando a rotina de exercícios uma prática agradável. A Fórmula Academia funciona no Shopping Ponta Negra, na Av. Coronel Teixeira, 5.705 – Ponta Negra.

