Fametro abre vagas para novas turmas de Pós-Graduação em Medicina Veterinária

Manaus (AM) — O Centro Universitário Fametro está com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação em Clínica Médica de Pequenos Animais e Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais. Além disso, a instituição oferece programas de especialização destinados a formar profissionais altamente qualificados nessas áreas cruciais.

A pós-graduação em Clínica Médica de Pequenos Animais oferece aos alunos a formação necessária para realizar diagnósticos precisos e eficazes no atendimento clínico, um requisito essencial para veterinários que lidam com a rotina de pequenos animais. O curso visa preparar profissionais com maior confiança e competência para atuar como clínicos gerais.

Já a pós-graduação em Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais visa formar cirurgiões capacitados para realizar as principais cirurgias de rotina. Manaus e região enfrentam uma escassez de profissionais seguros e qualificados para realizar esses procedimentos.

Ambos os cursos são oferecidos em formato 100% presencial, com 24 módulos mensais. As aulas ocorrem um fim de semana por mês, aos sábados, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h. As atividades acontecem na instituição de ensino, incluindo salas de aula, laboratórios e a CASA Fametro, onde são realizadas as práticas de clínica médica.

Conforme a coordenadora do curso, Marina Brolio, os programas foram cuidadosamente elaborados para proporcionar uma experiência de aprendizado única e enriquecedora, preparando os alunos para se destacarem no mercado de trabalho e responderem às demandas do setor veterinário na região.

Quem pode se matricular?

Os cursos são abertos a médicos veterinários com (Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV) ativo e alunos finalistas da graduação. O Centro Universitário Fametro destaca que os cursos são oferecidos em formato presencial, com uma infraestrutura completa e um corpo docente especializado. As inscrições ocorrem por meio do link: https://pos.fametro.edu.br/

*Com informações da assessoria

