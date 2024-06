Biden e Zelensky assinam acordo de cooperação de 10 anos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinaram um acordo de segurança bilateral de duração de 10 anos nesta quinta-feira (13), com o objetivo de reforçar a defesa ucraniana contra invasores russos.

O acordo, assinado à margem da cúpula do G7 na Itália, é um importante passo em direção à eventual adesão da Ucrânia à Otan, segundo o texto do documento.

“As partes reconhecem este acordo como um apoio a uma ponte para a eventual adesão da Ucrânia à aliança da Otan”.

Agora com o novo acordo, assinado entre Biden e Zelensky, no caso de um ataque armado ou ameaça de ataque contra a Ucrânia, importantes autoridades americanas e ucranianas se reunirão dentro de 24 horas.

Nessa reunião, seriam discutidas possíveis respostas e necessidades da defesa da Ucrânia.

Segundo o documento, os Estados Unidos reafirmam seu apoio à defesa da soberania e da integridade territorial da Ucrânia.

“Para garantir a segurança da Ucrânia, ambos os lados reconhecem que o país precisa de uma força militar significativa, capacidades robustas e investimentos sustentados em sua base industrial de defesa que sejam consistentes com os padrões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)”, diz o texto.