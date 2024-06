Criança indígena morre queimada e outra fica ferida em incêndio no Amazonas

Uma criança da etnia Ticuna, de 3 anos, morreu queimada durante um incêndio em Tabatinga, no interior do Amazonas. A tragédia aconteceu na noite desta quarta-feira (12). Outra criança também teve os braços e pernas queimadas.

De acordo com as autoridades, a suspeita é de que o fogo tenha começado em uma vela. Segundo os moradores do local, há constante falta de energia na comunidade.

Com a intensidade do fogo, as chamas se espalharam e destruíram a casa de madeira da família. Móveis, roupas e documentos foram queimados.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender a ocorrência. A criança de 3 anos teve queimaduras graves e não resistiu aos ferimentos. Já a que sobreviveu foi socorrida e permanece internada.

Leia mais

incêndio de grandes proporções atinge supermercado no Amazonas

Incêndio em pousada deixa pelo menos 10 mortos em Porto Alegre