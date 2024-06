Operação prende 8 PMs suspeitos de tráfico de drogas em Manaus

Informações preliminares dão conta que os PMs são suspeitos de tráfico de drogas. Ação aconteceu em conjunto com o Denarc.

A operação “Audácia”, realizada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), prendeu 8 policiais militares na manha desta sexta-feira (14), em Manaus.

Até a publicação desta matéria não haviam detalhes sobre os desdobramentos da operação e sobre as identificações dos alvos investigados.

Informações preliminares dão conta que os PMs são suspeitos de tráfico de drogas. A operação aconteceu em conjunto com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

O promotor de Justiça Armando Gurgel Maia, titular da Promotoria Especializada no Controle Externo da Atividade Policial (Proceap) do MPAM, vai conceder entrevista coletiva para falar sobre as ações.

