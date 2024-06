Homem que agrediu e tentou matar mulher enforcada é preso em Manaus; VÍDEO

Um homem de 33 anos que estava foragido após agredir e tentar matar mulher enforcada foi preso nesta sexta-feira (14). O caso ocorreu no dia 18 de fevereiro deste ano, em uma via pública do bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais após imagens da ação criminosa circularem nas redes sociais. No vídeo, é possível ver a mulher em uma calçada, sendo enforcada e agredida com socos no rosto.

Leia mais

Homem que esfaqueou amiga por ciúmes é preso em Manaus

Homem é preso por estuprar própria filha de 3 anos no interior do AM