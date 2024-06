Casal é preso por tráfico de drogas no Amazonas

A segunda fase da operação tinha como objetivo cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do casal

Manaus (AM) – A segunda fase da Operação Terminus prendeu um casal nesta quinta-feira (13), por tráfico de drogas. As prisões ocorreram na avenida 7 de setembro, em Alvarães, interior do Amazonas.

Os presos são identificados como Maxwel Arcanjo Pucas,de 23 anos, e sua companheira Viviane De Lima Gomes, de 20 anos, e conforme o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, a segunda fase da operação tinha como objetivo cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do casal.

“Maxwel e Viviane estavam sendo investigados por comercializar drogas no município. Durante diligências na casa deles, encontramos drogas supostamente pasta base de cocaína e 602 reais em dinheiro, possivelmente oriundo do tráfico de drogas”, disse.

Maxwel Arcanjo Pucas e Viviane de Lima Gomes responderão por tráfico de drogas e ficarão à disposição da Justiça.

