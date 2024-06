Prefeitura lança a 3ª edição do ‘Manaus Adventure 2024’ neste domingo (16)

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, lança, neste domingo (16), às 16h30, a 3ª edição do projeto de turismo esportivo “Manaus Adventure 2024”, que acontecerá de 20 a 22 de setembro deste ano. A cerimônia de lançamento ocorrerá no píer turístico Manaus 355, localizado no mirante Lúcia Almeida, no centro da cidade, com uma programação cultural até as 19h.

O “Manaus Adventure 2024” é um dos maiores eventos de turismo da região Norte, com pesca esportiva, natação em águas abertas, competições de Stand Up Paddle (SUP) e aventuras.

O torneio de pesca contará com 350 competidores, representando cinco países – Brasil, Argentina, França, Bolívia e Paraguai – além de atletas de 11 Estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Paraíba, Amazonas, Mato Grosso e Tocantins.

A competição de aventura incluirá uma corrida de obstáculos de cinco quilômetros com 500 atletas, com desafios como tiro com arco, lançamento de arpão e outras modalidades indígenas. Participarão da programação atletas nacionais e internacionais renomados, colocando Manaus no mapa do turismo mundial.

