Festival de Parintins 2024: Plataforma auxilia quem chega à cidade com informações turísticas

Visitante têm acesso a um guia digital por meio do WhatsApp com opções de atrativos e serviços turísticos

Amazonas To Go

Disponibilizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), a ferramenta tecnológica Amazonas To Go, vai auxiliar com informação turística rápida, fácil e segura quem for prestigiar o 57º Festival de Parintins, que acontece entre os dias 28 e 30 de junho.

Para facilitar o acesso durante as festividades, a plataforma criou uma aba automática que direciona para a cidade (a 369 quilômetros da capital), além de identificação visual especial de divulgação e contatos úteis.

A plataforma oferece ao visitante um guia digital na palma da mão por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, informações sobre a festa, a cidade e de como chegar. Também auxilia sobre onde encontrar atrativos turísticos e opções de coisas para fazer, meios de hospedagens, agências de turismo, restaurantes, entre outros serviços.

Todos os empreendimentos sugeridos estão presentes no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo (MTur), e exercem atividades turísticas regularmente. Atualmente, Parintins conta com 77 prestadores de serviços cadastrados na ferramenta.

O Amazonas To Go funciona por meio do contato +55 92 99356-8775 ou do QR Codes encontrados nos principais atrativos turísticos que redirecionam para o serviço. A ferramenta está disponível em português, inglês e espanhol.

Criado em 2023, a plataforma contabiliza mais de 30 mil acessos no primeiro ano. Além de Parintins, outros municípios que contam com o serviço são Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Iranduba, Tabatinga, Novo Airão, Careiro, Boa Vista do Ramos, Maués, Humaitá, Itacoatiara e Manaquiri.

O presidente da Amazonatur, Ian Ribeiro, reforça que a ferramenta traz simplicidade, tecnologia e facilidade de informação ao turista, além de dar destaque aos estabelecimentos regulares que oferecem turismo seguro.

“O Amazonas To Go foi um grande investimento do Governo Wilson Lima e acerto para o turismo local, principalmente durante o Festival de Parintins. A digitalização das informações oficiais oferece uma experiência mais segura e tranquila ao turista”, comemora Ribeiro.

Informações no Turistódromo

No período do Festival, a Amazonastur contará com o Turistódromo, que reúne de forma gratuita os principais serviços de atendimento aos visitantes. No espaço haverá assistência e apoio por meio do CAT, divulgação de roteiros turísticos e informações sobre o Amazonas To Go.

A estrutura será instalada na Avenida Amazonas ao lado da Catedral Nossa Senhora do Carmo e estará funcionando de 26 a 30 de junho, das 9h às 17h30h.

