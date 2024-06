Homens são presos por roubo de cabos de energia do parque Gigantes da Floresta

Manaus (AM) – Nesta sexta-feira (14), policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) prenderam em flagrante, Carlos Martins de Souza, 49 anos, por receptação qualificada de cabos de energia que alimentavam o parque Gigantes da Floresta, localizado na zona Norte da capital. Foram detidos também outros quatro autores do roubo do material, entre eles um adolescente.

A ação foi elogiada pelo prefeito de Manaus, David Almeida, que fez questão de agradecer à Polícia Civil pelo excelente trabalho de investigação e que resultou na prisão dessa quadrilha.

“O roubo de cabos é um grande prejuízo, como o que aconteceu no parque Gigantes das Floresta. Agradeço aqui à Polícia Civil pelo empenho na solução deste caso e identificação dos responsáveis. Alerto também à comunidade que em suspeita de roubos ou depredações do patrimônio público denunciem às autoridades competentes, para que possamos coibir esses tipos de crime que só trazem prejuízos ao povo de Manaus”, declarou David.

O roubo ocorreu no dia 30 de maio, quando os autores renderam o vigilante do parque e o ameaçaram com uma arma de fogo. Na ocasião, os infratores roubaram aproximadamente 500 metros de cabos de energia de 185 milímetros, de alta capacidade.

De acordo com delegado da Derfd, Thomaz Vasconcelos, com as investigações, foi possível localizar e prender os autores da ação criminosa. “Eles confessaram o crime e informaram o local onde estava sendo vendido o material roubado”, informou o delegado.

