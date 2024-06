Moradores são retirados de terreno invadido no Distrito 2; VÍDEOS

Vídeos mostram a ação da polícia no local

Moradores que estavam ocupando um terreno na Comunidade Novo Horizonte II, no Distrito Industrial II, na Zona Leste de Manaus, foram retirados do local pela Polícia Militar, neste sábado (15). Um vídeo feito por uma das ocupantes mostra a ação dos policiais militares.

Segundo relatos de uma moradora, no local estava sendo construído residências que foram destruídas pelas autoridades. Ela explicou ainda que essa é a segunda vez que a polícia chega no local expulsando as famílias e dando tiros para o alto.

”Expulsaram a gente do lugar, a gente não reagiu, eles estão aqui atirando pra cima, intimidando todo mundo”, disse.

Um vídeo enviado à equipe do portal Em Tempo mostra uma oca sendo incendiada no local, que também é ocupado por indígenas. Testemunhas afirmam que o fogo foi provocado pela polícia durante a retirada dos moradores.

A equipe do Amazonas Em Tempo, entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) para esclarecimentos sobre a ação, mas ainda não obteve retorno.