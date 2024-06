Motorista atira em carro durante briga de trânsito; VÍDEO

O homem que estava armado disparou várias vezes no carro

Confusão no trânsito

Um homem atirou pelo menos cinco vezes contra os ocupantes de um carro no KM 110 da Rodovia Castello Branco, em Boituva, interior de São Paulo, na sexta-feira (14). O veículo é blindado e ninguém se feriu.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem efetuando vários disparos contra o veículo.

Durante o ataque, uma das ocupantes do veículo falava por telefone com a Polícia Militar. A atendente orientou que ela permanecesse no carro e que não abrisse os vidros, como queria o atirador.

Na gravação, após efetuar os disparos, o homem diz: “O que você quer, filho da p*? Tá feliz, seu filho da p*?”, enquanto dá coronhadas no vidro.

A mulher disse à PM que seu carro havia sido fechado pela pickup do atirador, uma Toyota Hilux, e que ele desceu do veículo com a arma em punho e começou a ameaçá-la. Na sequência, efetuou os disparos.

As vítimas dirigiram até um posto Shell no KM 170 da rodovia e aguardaram no local até a chegada da polícia. O atendimento da ocorrência foi realizado pela Polícia Militar Rodoviária.

A Polícia Civil registrou o Boletim de Ocorrência (BO), por tentativa de homicídio por motivo fútil com nas nas imagens dos disparos.

*Com informações Metrópoles

