Motociclista invade contramão e bate de frente com carro em Manaus

Um motociclista invadiu a contramão e bateu em um carro na manhã deste domingo (16), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a colisão aconteceu na Rua Oscar Borel. O motociclista trafegava na contramão quando bateu de frente com um carro.

Ainda de acordo com as informações da polícia, o condutor da motocicleta bateu a cabeça no para-choque do automóvel e por conta dos ferimentos teve que ser encaminhado ao SPA Joventina Dias.

Não há informações sobre o estado de saúde do condutor da motocicleta.

Leia mais

VÍDEO: acidente entre carro e moto deixa 2 feridos na Zona Leste de Manaus

Motorista fica ferido em acidente entre micro-ônibus escolar e caçamba no AM