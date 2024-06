Investigador é afastado após agredir mulher com soco durante discussão no AM; VÍDEO

O investigador da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) Alisson Porto Gama, lotado na 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) foi afastado do cargo após ter sido denunciado por agredir uma mulher, de 33 anos, em Pauini, no interior do estado.

De acordo o primo da vítima relata que a confusão no estabelecimento aconteceu no final da festa, quando o comércio já estava fechando, por conta da “politicagem” no município.

Segundo ele, a vítima faz parte da oposição ao atual prefeito do município de Pauini e teria dito para o policial civil “tomar cuidado com a federal”.

Em vídeo, feito pelo primo da vítima momento após a agressão, ele relata que ”o delegado de Pauini deu um soco na cara da minha prima (…) e ainda incentivou outro a fazer a mesma coisa por causa de política” disse.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informa que após ter conhecimento do caso o investigador foi afastado de suas funções. Veja posicionamento abaixo:

A Polícia Civil do Amazonas vem a público informar sobre os acontecimentos no município de Pauini. Esclarecemos que o investigador de Polícia Civil envolvido no incidente foi afastado de suas funções para adequada apuração dos fatos.

O caso foi prontamente encaminhado para a Corregedoria Geral da Polícia Civil, que conduzirá as investigações com total rigor e imparcialidade, garantindo que todas medidas cabíveis sejam adotadas.”

