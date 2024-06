Tabatinga (AM) — Moradores do município de Tabatinga, no interior do Amazonas, publicaram um vídeo nas redes sociais mostrando a atual situação do rio Solimões no porto da cidade. Dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB), apontaram haver descidas médias diárias na ordem de 15 cm.

O dado foi registrado na última sexta-feira (14). Por meio do vídeo publicado por moradores, é possível ver que parte do local, que deveria estar cheio de água, há apenas a presença de um pequeno lago.

O boletim do SGB também indicou que os rios Amazonas e Negro apresentaram vazantes em São Gabriel da Cachoeira, Parintins e Itacoatiara, Porto Velho (RO), Rio Branco (RR), Óbidos e Santarém (PA), nesta última semana.

Na capital amazonense, o Porto de Manaus subiu 1 centímetro no domingo (16), alcançando a marca dos 26m85. Nesta segunda-feira (17), o nível permaneceu o mesmo.

Descida do Rio Solimões preocupa população de Tabatinga pic.twitter.com/UlV0XTcXcK — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 17, 2024

Medidas preventivas

O Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil, intensifica a adoção de medidas preventivas e uso racional de recursos naturais para a população dos municípios que moram em áreas de risco com o intuito de minimizar os efeitos da estiagem neste ano no estado.

O secretário da Defesa Civil, coronel Francisco Máximo, enfatizou que as orientações precisam ser adotadas, principalmente, por quem mora em áreas de risco.

“Há uma probabilidade de ter uma estiagem, e temos o compromisso de levar recomendações necessárias para que a população possa estar preparada, tendo aí uma atenção especial para as pessoas que moram em área de risco e os mais vulneráveis. Temos que consumir de forma racional os recursos e evitar desperdícios”, disse o coronel.

Orientações

Manter-se informado: fique atualizado com informações oficiais sobre a estiagem e alertas de emergência. Siga sempre as orientações das autoridades locais para sua segurança e a de sua comunidade.

Uso racional de água e energia: desligue aparelhos quando não estiver em uso e opte por lâmpadas de baixo consumo para economizar energia; armazene água potável, feche as torneiras, conserte vazamentos e reutilize a água sempre que possível.

