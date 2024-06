Setor de turismo do Brasil apresentou número recorde em arrecadação de recursos estrangeiros

O turismo desempenha um papel vital no panorama econômico brasileiro, revelando-se como um setor estratégico capaz de impulsionar o desenvolvimento e contribuir significativamente para a geração de empregos e receitas. Ao longo das últimas décadas, o Brasil emergiu como um destino turístico diversificado, atraindo visitantes nacionais e estrangeiros com sua rica variedade de paisagens, culturas e experiências.

Nesse contexto, para entender mais sobre o país é fundamental compreender a magnitude do turismo como um catalisador para a expansão econômica, explorando seu potencial para promover a sustentabilidade, a inclusão social e o crescimento de setores correlatos.

Com um panorama econômico um pouco adverso, no que se refere às questões orçamentárias – haja visto o déficit considerável auferido durante o exercício de 2023 – o governo busca novas formas de arrecadação e o turismo, certamente, ocupa uma posição estratégica nesse cenário.

Apesar dos números preocupantes em outros setores, o turismo registra recorde

Em 2023, o Brasil atingiu um marco significativo ao registrar um recorde no volume de recursos provenientes de turistas estrangeiros, totalizando US$6,9 bilhões, equivalente a R$34,5 bilhões. Essa expressiva arrecadação posicionou o país como líder na América do Sul em termos de receitas no setor, conforme revelado no ranking de 20 países divulgado pela agência ONU Turismo nesta segunda-feira.

Além disso, o Brasil conquistou a segunda colocação em termos de recuperação pós-pandemia nas Américas, apresentando um aumento de 15% em comparação ao período pré-pandêmico, ficando atrás apenas do México e ocupando a 14ª posição global. Destaca-se também que, de acordo com a pesquisa da ONU Turismo, a Sérvia liderou o crescimento nas receitas deixadas por turistas estrangeiros, alcançando.

Segundo os dados divulgados, no ano passado, a contribuição dos visitantes estrangeiros para a economia brasileira ultrapassou em 1,5% a maior arrecadação registrada com o turismo internacional, que ocorreu em 2014 durante a realização da Copa do Mundo. Apesar da meta estabelecida no Plano Nacional de Turismo indicar um aumento de 8,58% na receita gerada pelo turismo internacional em 2023, o resultado final revelou um notável crescimento anual de 41%, superando bastante as expectativas do governo. Esses números destacam não apenas a superação dessas expectativas, mas também a capacidade do país em atrair e reter investimentos provenientes do turismo internacional.

Legalização de novos modelos de negócios pode atrair mais turistas ao Brasil?

Os números relacionados ao turismo no Brasil podem aumentar mais nos próximos anos? Atualmente, o Congresso Nacional possui projetos que põem em discussão a legalização de serviços como cassinos, que são proibidos no país em forma de estabelecimentos. A proibição dos jogos, no entanto, vale somente para cassinos físicos, não havendo uma restrição clara para serviços online disponibilizados de outros países como a roleta online, sendo que os brasileiros continuam tendo acesso a sites de bet com parcerias a diversos clubes de futebol brasileiros, envolvendo jogos como slots e outros nestes sites, por exemplo.

Uma possível legalização do segmento de cassinos físicos permitiria a criação de grandes construções, nos moldes dos resorts de Las Vegas, Macau e Singapura. Esse movimento, caso seja feito, pode alavancar ainda mais o turismo em várias localidades do país.

Além do turismo, tais serviços poderiam contribuir também com um alto volume de novos empregos, visto que empreendimentos para a construção de certos resorts que poderiam envolver os jogos possuem uma grande demanda por mão de obra. Isso abriria oportunidades de emprego para uma ampla gama de profissionais, englobando cargos operacionais até os de alta gerência.