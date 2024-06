Procurador-geral de Justiça reúne imprensa amazonense para almoço especial

Com papel de extrema importância à sociedade, os jornalistas amazonenses foram os grandes homenageados de um almoço especial promovido no auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, no início da tarde desta segunda-feira (17). Na ocasião, mais de 100 nomes de destaque do jornalismo baré marcaram presença no encontro, que teve como anfitrião o procurador-geral de Justiça (PGJ), Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior.

Na ocasião, o PGJ destacou a importância da transparência na relação com a imprensa, enfatizando que essa parceria é essencial para informar a população sobre as ações do Ministério Público ao longo dos anos. Segundo ele, essa proximidade permite não apenas divulgar informações, mas também promover a conscientização acerca dos direitos e deveres dos cidadãos do Amazonas.

“Agradecemos sinceramente a dedicação de vocês ao nosso Estado e à nossa instituição. A transparência e a ética na comunicação são valores pelos quais prezamos e que fortalecem o nosso trabalho em prol da Justiça e da transformação social”, afirmou.

Para o chefe de Comunicação do MPAM, o jornalista Elvis Chaves, que organizou o almoço com apoio da Assessoria de Cerimonial, a aproximação entre órgãos públicos e imprensa é saudável e possibilita a ampliação da cobertura jornalística do órgão anfitrião. “Parabenizo o procurador-geral Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior por abrir as portas do MP e receber os colegas jornalistas de forma tão receptiva e calorosa. Quem ganha com essa acolhida é a sociedade”, comentou.

Ao falar com os jornalistas, o procurador-geral reafirmou o compromisso do Ministério Público em manter uma relação próxima e colaborativa com a imprensa local, destacando que a parceria é fundamental para promover mudanças positivas no Estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria

