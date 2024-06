Homem é resgatado após passar mais de 10 horas dentro de bueiro em Manaus; VÍDEO

O Corpo de Bombeiros resgatou na manhã desta terça-feira (18) um homem identificado como Francisco Benedito Sampaio Barreto, 57, conhecido como Gil, após ele passar mais de 10 horas dentro de um bueiro, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Segundo testemunhas, ele entrou na estrutura na noite de segunda (17) depois de um possível surto psicótico. Segundo testemunhas, o homem teria entrado no buraco após desentendimento com um vizinho.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem entrou no buraco por volta 22h30, mas a equipe encontrou dificuldades para fazer resgate, porque ele se recusava a sair do local. Cordas foram lançadas na tentativa de içar o homem, mas ele parou de se comunicar com a equipe.

O bueiro tem cerca de sete metros e a equipe tentou o resgate até pelo outro lado da avenida.

Ainda de acordo com a corporação, as equipes entraram duas vezes no bueiro, mas todas as vezes que encontram o homem ele jogou lama na equipe.

Por volta das 9h30 a equipe conseguiu fazer o resgate.

Leia mais

Homem é preso ao tentar matar mulher em briga de casal no AM

Homem é preso com drogas durante operação Fronteira Mais Segura no AM