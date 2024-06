Festival Cultural Tarumã Açu reúne artistas regionais na Zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) — O Festival Cultural Tarumã Açu ocorrerá neste fim de semana, de 21 a 23 de junho, na rua Riacho Fundo, S/N, Comunidade União da Vitória (próximo à igreja Católica), bairro Tarumã. Organizado pela Associação Semeando Integração à Cidadania (ASIC), o festival visa enriquecer a vida cultural da Zona Oeste com atividades artísticas e musicais. A entrada é gratuita, das 18h às 23h.

Durante o evento, os visitantes poderão apreciar uma exposição de artesanato que destaca o talento dos artesãos locais, além de desfrutar de áreas de lazer para crianças e uma praça de alimentação com variedade gastronômica.

A programação musical contará com apresentações de artistas regionais. No dia 21, Diana Camilo e Garapa de Cana darão início às apresentações. No dia seguinte, Dinho Rabelo e Kayza Marques tomarão o palco. E, no último dia do festival, Claudinho Dias e Jéssica Lima encerrarão o evento com suas performances.

O Festival Cultural Tarumã Açu é um esforço colaborativo para promover a cultura e a integração social na região. O evento conta com o apoio cultural da Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult.

Sobre a ASIC

A Associação Semeando Integração à Cidadania – ASIC é uma Organização sem fins lucrativos, fundada em 11/7/2011. Está sediada na Comunidade União da Vitória, localizada na Zona Oeste de Manaus, no bairro Tarumã.

A ASIC tem como missão é finalidade apoiar e desenvolver ações para a elevação e manutenção da qualidadede vida do ser humano e meio ambiente, através das atividades de educação especial e ambiental.

Dentre os projetos desenvolvidos, destaca-se o Mesa Brasil- SESC, desde 2018, programa de Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, a ASIC tem entre os parceiros, o Cetam, na execução de cursos profissionalizantes.

