Amazonas FC visita Novorizontino em busca da primeira vitória fora de casa

Onça-pintada viaja até o interior paulista para enfrentar Tigre do Vale. Partida acontece nesta terça-feira (18), às 20h, no estádio Jorjão

Manaus (AM) – Em duelo válido pela 11° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas FC volta a campo nesta terça-feira (17), às 20h (horário de Manaus), para enfrentar o Grêmio Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, localizado em Novo Horizonte (SP). Este será o primeiro confronto na história entre as duas equipes aurinegras.

Atualmente na 14° colocação na tabela com 11 pontos conquistados, a Onça-pintada busca sua primeira vitória fora de casa na competição. Para isso, o meia Diego Torres, que já atuou na equipe paulista, falou sobre o confronto e o que espera do seu reencontro com o Tigre do Vale.

“Vai ser um jogo difícil, eles possuem um estilo de jogo bem parecido com a gente, então quem tiver melhor no jogo poderá sair vitorioso. Mas estamos confiantes para que a gente possa ir bem nessa partida e poder ir em busca dos três pontos”, disse o meio-campista argentino.

O duelo desta noite terá transmissão ao vivo e com imagens pela TV Brasil, Premiere e canal GOAT.

Fotos: João Normando/AMFC

*Com informações da assessoria

