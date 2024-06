Resultado final do PSS 2024 para professores da rede estadual é divulgado

Manaus (AM) – A lista única com o resultado final do Processo Seletivo Simplificado 2024 (PSS/2024) para professores, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, está disponível, a partir desta terça-feira (18), para consulta no site da Comissão Permanente de Concursos (Copec).

O resultado final foi divulgado após a análise de recursos. Disponível no site da Copec, os mais de 55 mil candidatos inscritos podem acessar o resultado por meio do link https://www.concursoscopec.com.br/182-pss-seduc/concurso/evento.html?even_id=407

O candidato deve selecionar entre as modalidades Ensino Mediado por Tecnologia, Ensino Prisional ou Ensino Regular/Especial, em seguida deve selecionar o município e o componente curricular em que se candidatou, para verificar a sua aprovação.

Os nomes dos candidatos com vínculo e os candidatos sem vínculo, pertencentes tanto ao edital 1, quanto ao edital 2, que foram classificados, se encontram na mesma lista, em cumprimento à sentença judicial.

“A homologação deste resultado está prevista para ser publicada no Diário Oficial do Estado no dia 28 de junho. Após isso, nós iremos iniciar as convocações de acordo com a ordem de classificação e a necessidade da Secretaria”, explicou a gerente da Gerência de Administração e Atenção ao Servidor (GAAS), Marilene Remigio.

