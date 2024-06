Bancário é preso ao furtar R$ 190 mil de trabalhador rural que ia se aposentar

Goianira (GO) – Um bancário foi preso suspeito de furtar R$ 190 mil de um homem que morava na Venezuela. A prisão ocorreu na segunda-feira (17), em Goianira (GO). Segundo as investigações da Polícia Civil, ele usou o dinheiro da vítima para fazer compras e ir a restaurantes caros.

De acordo com o delegado Thiago Carvalho, responsável pelo caso, a vítima é uma pessoa humilde que trabalha numa lavoura na zona rural da Venezuela.

Imagens de câmeras de um circuito de segurança de lojas flagraram o bancário comprando óculos e relógio com o dinheiro da vítima.

As investigações também revelaram que o bancário, que não teve o nome divulgado, chegou a gastar R$ 1,8 mil da vítima em um único dia. Houve um mês que o suspeito sacou mais de R$ 25 mil da conta bancária do homem. Os crimes começaram em março de 2023.

O delegado Thiago Carvalho, responsável pelo caso, afirmou que a maior parte dos valores eram sacados em bancos de Aruanã, Goiânia e Goianira.

“Ele [a vítima] só percebeu que havia um déficit alto nos valores da conta no extrato bancário quando voltou para Aruanã. Ele chegou na delegacia para fazer o registro e tivemos dificuldade até para colher as digitais por conta do trabalho dele”, disse o delegado ao g1.

Vítima trabalhava para se aposentar

De acordo com a Polícia Civil, a vítima morou na Venezuela nos últimos 10 anos, onde trabalhou para juntar dinheiro e se aposentar no Brasil.

A prisão ocorreu na agência onde o bancário trabalhava. De acordo com a Polícia Civil, ele vai responder por furto qualificado por abuso de confiança. Se condenado, a pena pode chegar a 8 anos de prisão.

A polícia vai investigar se o bancário agia com outras pessoas e se fez mais vítimas.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Prefeitura realiza programa de orientação para quem vai se aposentar

Renda na aposentadoria: Especialista explica alternativa e benefícios da previdência privada

Cadela Fiona ganha aposentadoria após 6 anos em operação com a PRF