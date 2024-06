Deputado João Luiz defende obras na BR-319 e ações para mitigar estiagem no Amazonas

Brasília — O presidente da Comissão de Prevenção à Depressão e Drogas e Secretário do Amazonas da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), deputado estadual João Luiz (Republicanos-AM) participou nesta terça-feira (18) da 4ª Reunião da Diretoria Executiva Gestão 2024, em Brasília.

“Debatemos sobre os desafios enfrentados pela repavimentação BR-319, sobre o alinhamento da 27ª Conferência Nacional da Unale e também sobre a união do Brasil de ajudar o povo do Rio Grande do Sul, além de falar dos impactos da estiagem no estado do Amazonas”, disse o deputado João Luiz.

O presidente da Unale, deputado Sérgio Aguiar (CE), comentou sobre os encaminhamentos obtidos na reunião e a importância de mais um encontro entre os parlamentares.

“Hoje alinhamos as próximas atividades e, após manifestação do Rio Grande do Sul sobre a situação atual para receber o nosso evento, abriremos inscrição para que outros estados se candidatem para ser sede da 27ª edição do maior encontro parlamentar da América Latina e trabalharemos juntos para a reconstrução do Sul”, ressaltou.

Conferência Nacional da UNALE

A principal pauta da reunião foi a respeito da alteração da sede da 27ª Conferência Nacional da Unale, que será realizada em novembro. O evento seria realizado no Rio Grande do Sul, mas em decorrência das enchentes que atingiram o estado gaúcho ao longo do mês de maio, a região ficou impossibilitada de sediar um encontro desta magnitude.

O deputado estadual, Vilmar Zanchin (RS), secretário da UNALE no Rio Grande do Sul e presidente da comissão organizadora do evento em 2024, anunciou a renúncia do Rio Grande do Sul para sediar a Conferência Nacional da UNALE neste ano.

Com o anúncio oficial da renúncia do Rio Grande do Sul em sediar a 27ª Conferência Nacional da Unale, o presidente da entidade, deputado Sérgio Aguiar (CE), estabeleceu o prazo de 10 dias para que os estados interessados em sediar o eventos manifestem oficialmente, desde que cumpridos os requeridos oficiais estabelecidos mediante normatização institucional.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Humaitá, Wilson Lima destaca acesso à justiça na Amazônia Legal

Políticos amazonenses divergem sobre PL do Aborto na Aleam e CMM