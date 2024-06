Lula cancela participação no Festival de Parintins

No início de junho, ministro do Turismo havia anunciado a vinda de Lula ao Amazonas

O presidente Lula (PT) cancelou sua viagem ao Amazonas, onde participaria do 57º Festival Folclórico de Parintins, programado para os dias 28, 29 e 30 de junho deste ano. A decisão foi confirmada pelo deputado estadual e presidente regional do PT, Sinésio Campos, e pelo pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos, na terça-feira (18).

Sinésio Campos explicou que a decisão de cancelar a viagem ao Amazonas foi tomada devido à tragédia que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, onde mais de 177 pessoas perderam suas vidas.

“O presidente não vai mais a Parintins. A tragédia no Rio Grande do Sul inviabilizou a viagem dele”, explicou Sinésio Campos, que estava presente em um encontro do partido em Brasília. Além dos desdobramentos da tragédia no sul do país, a intensa agenda política no Congresso Nacional também teria contribuído para a decisão de Lula de desistir de sua participação no evento, programado para os dias 28, 29 e 30 deste mês.

O Festival de Parintins, uma das mais tradicionais e populares celebrações culturais do Brasil, reúne milhares de pessoas anualmente para assistir às apresentações dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso.

O cancelamento da agenda presidencial foi confirmado pelo pré-candidato à Prefeitura de Manaus, pelo PT, Marcelo Ramos. Conforme foi anunciado no dia 14 de junho, pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, quando também foi anunciado o repasse de R$ 10 milhões do governo federal para os bois Garantido e Caprichoso, principais atrações do festival, a expectativa inicial era que Lula visitasse o Amazonas acompanhado da primeira-dama, Janja Silva.

Aliados próximos apontaram que a situação crítica no sul do país foi o principal motivo para o cancelamento da viagem. Além disso, a intensa agenda política no Congresso Nacional também foi citada como fator relevante para a desistência do presidente em comparecer ao evento folclórico.

A última vez que o petista visitou o festival de Parintins, foi em 2003, ainda no seu primeiro mandato presidencial.

