Homem é executado a tiros no bairro Tarumã

Não há informações da motivação do crime

Um homem ainda não identificado, foi executado a tiros, nesta quarta-feira (19), na rua Santo Fernando Sabino, na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com as informações de testemunha, a vítima entrou correndo em uma área de mata para tentar fugir dos atiradores mas foi alcançada. O homem foi atingido com vários disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Não há informações da motivação do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Leia mais:

Homem é morto a tiros dentro de carro na Cidade Nova, em Manaus

Homem preso por se masturbar na frente de adolescente é morto a tiros em Manaus