Homem é preso por descumprir medida protetiva contra a ex-companheira no Amazonas

Um homem de 54 anos, foi preso nesta quarta-feira (19), por descumprir medida protetiva contra sua ex-companheira, de 48 anos. A prisão ocorreu no bairro São Benedito, em Parintins, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Marna de Miranda, titular da unidade policial, a vítima e o autor estão separados desde 2017 e ela tem mais de oito pedidos de medidas protetivas em seu favor, pois ele a persegue por não aceitar o término do relacionamento.

“No dia 14 de junho deste ano, a mulher veio à delegacia para informar que o indivíduo teria furtado quilos de frango que estavam na geladeira do seu comércio. Ela disse que ele faz uso abusivo de álcool e, para sustentar o vício, furta os alimentos para comprar bebidas”, falou.

Segundo a delegada, na ocasião, a vítima foi advertir o homem e ele reagiu de forma agressiva, a agredindo verbalmente. Ela relatou, ainda, que constantemente o infrator profere palavras de baixo calão contra ela.

“Essa é a segunda vez que esse homem é preso pela DEP de Parintins, ambas as vezes por descumprimento de medida protetiva contra essa vítima. É importante frisar que o descumprimento da ordem judicial é o nosso principal combate de crimes contra as mulheres no município”, relatou.