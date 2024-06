Agência de comunicação chega a Manaus com lançamento do livro da jornalista e influencer Monica Salgado

A Light PR & Communication, recém-inaugurada agência de comunicação, surge no mercado com uma proposta vibrante e inovadora. Fundada em São Paulo por Laila Moutinho Dabela, a agência estende suas operações para Manaus, onde, nesta quinta-feira (20), se apresenta ao mercado local com o lançamento do livro da jornalista e influenciadora Mônica Salgado, “A vida que não postamos”.

Com a missão de capacitar e conectar influenciadores e marcas, promovendo estratégias de comunicação personalizadas para destacá-los no cenário nacional e internacional, a Ligth reunirá um púbico exclusivo, no Nation Lab, um estúdio fotográfico que será utilizado pela primeira vez como espaço de eventos.

Uma das grandes atrações do lançamento da Ligth será um talk especial sobre o mercado de comunicação e influenciadores. Além disso, Mônica aproveitará a ocasião para lançar seu livro “A vida que não postamos”, proporcionando aos convidados uma oportunidade única de aprendizado e interação.

Laila Moutinho Dabela, idealizadora e CEO da Light, traz uma trajetória marcada por experiências internacionais e qualificações em áreas como Marketing Estratégico para Luxo e Gestão Internacional. Sua visão para a Light é clara: iluminar o caminho para o sucesso dos clientes, valorizando a autenticidade e a excelência.

