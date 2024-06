Prefeito de Itacoatiara dribla decisão da Justiça e faz lançamento da pré-candidatura

Itacoatiara (AM) — Driblando a decisão da juíza Joseilda Pereira Bilio, da 3ª Zona Eleitoral, que decidiu pela proibição da realização do evento de lançamento da pré-candidatura do prefeito Mário Abrahim (Republicanos) no estacionamento do Centro de Eventos de Itacoatiara, um local público, o chefe do executivo municipal realizou o evento da pré-campanha no último sábado (15), mas apenas em outro local.

De acordo com a representação apresentada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), o candidato e seu partido convocaram o público através das redes sociais para o evento, no estacionamento do Centro de Eventos de Itacoatiara, um local público. A divulgação foi intensamente compartilhada, inclusive em perfis oficiais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

A Justiça determinou a retirada imediata das peças publicitárias das redes sociais, além de proibir a realização do evento no local anunciado. Toda a publicidade da campanha de Mário Abrahim deve ser removida dos perfis sociais e das páginas oficiais de órgãos da administração pública municipal, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, limitada a R$ 25 mil. Além disso, a juíza ordenou que a Polícia Militar impeça a realização de qualquer evento relacionado à campanha no local indicado.

“A propaganda eleitoral visa garantir o equilíbrio da disputa e a liberdade de escolha do eleitor, preservando a normalidade e legitimidade do poder de sufrágio popular,” explicou a magistrada.

“REQUISITO a utilização de força pública, junto ao Comando da Polícia Militar no município de

Itacoatiara, a fim que se faça cessar a realização do evento de pré-candidatura no Centro de Evento de

Itacoatiara, em suas dependências, inclusive o seu estacionamento.”

Todas as mídias divulgadas pelos órgãos oficiais foram apagadas das redes e, segundo a assessoria do Prefeitura de Itacoatiara, o evento foi realizado, mas houve apenas uma mudança de local.

“Assim como está na decisão e conforme art.36 §1o da Lei n. 9.504/97, o evento foi realizado. Não mais no estacionamento do centro de eventos e nem em suas dependências. O evento aconteceu no mesmo dia e hora sem nenhuma ocorrência.“

